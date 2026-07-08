AGENDA · Dax
Annulée Soirée espagnole Dax
samedi 11 juillet 2026 · Dax
Informations pratiques
Dax
Annulée Soirée espagnole
Restaurant du bois de Boulogne Dax Landes
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Soirée dansante avec spectacle Espagnol par la Troupe Tekema.
Apéritif, repas, vin compris.
Réservation conseillée avant le 08/07/2026 .
Restaurant du bois de Boulogne Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 80 92 95
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English : Annulée Soirée espagnole
L’événement Annulée Soirée espagnole Dax a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Grand Dax
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