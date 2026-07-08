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Annulée Soirée espagnole Dax

samedi 11 juillet 2026 · Dax

Annulée Soirée espagnole Dax

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Restaurant du bois de Boulogne
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
35 35 35 Tarif de base plein tarif

Dax

Annulée Soirée espagnole

Restaurant du bois de Boulogne Dax Landes

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Soirée dansante avec spectacle Espagnol par la Troupe Tekema.
Apéritif, repas, vin compris.
Réservation conseillée avant le 08/07/2026   .

Restaurant du bois de Boulogne Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 80 92 95 

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English : Annulée Soirée espagnole

L’événement Annulée Soirée espagnole Dax a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Grand Dax

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