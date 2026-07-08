Informations pratiques

Dax

Annulée Soirée espagnole

Restaurant du bois de Boulogne Dax Landes

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Soirée dansante avec spectacle Espagnol par la Troupe Tekema.

Apéritif, repas, vin compris.

Réservation conseillée avant le 08/07/2026 .

Restaurant du bois de Boulogne Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 75 80 92 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Annulée Soirée espagnole

L’événement Annulée Soirée espagnole Dax a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Grand Dax