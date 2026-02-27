Visite guidée Savourez Dax RDV Office de tourisme Dax

Visite guidée Savourez Dax

RDV Office de tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Régalez vos papilles à la mode landaise et découvrez le patrimoine incontournable du centre-ville de Dax. Cette déambulation de deux heures vous fera traverser les siècles et les saveurs. Venez rencontrer des producteurs et artisans locaux passionnés et vous imprégner de la générosité et du savoir-faire landais avec 3 dégustations sucrées et/ou salées. .

RDV Office de tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

