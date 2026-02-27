Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax

Visite guidée Intra muros

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Un parcours en centre-ville autour des incontournables, pour raconter Dax dans ses grandes lignes et finir par une pause gourmande.

Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et d’écoute optimal, nous vous invitons à vous doter d’écouteurs ou d’un casque avec prise jack. Pour les visiteurs qui n’en possèdent pas l’Office de Tourisme en propose à la vente au prix de 1€. .

+33 5 58 56 86 86

English : Visite guidée Intra muros

A tour of the city center around the must-see sites, to tell the story of Dax in its broadest sense and to finish with a gourmet break.

