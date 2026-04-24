Spectacle de danse Vers les étoiles Atrium Dax
Spectacle de danse Vers les étoiles Atrium Dax samedi 2 mai 2026.
Dax
Spectacle de danse Vers les étoiles
Atrium 1 cours Maréchal Foch Dax Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02 22:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Venez assister au spectacle de fin d’année de la section pré professionnelle de l’AC Academy.
Ce spectacle de danse classique mettra à l’honneur le travail des élèves à travers le défilé de la section concours, un extrait du Requiem de Mozart, une pièce sur Chopin, le passage de Prodiges et des extraits des groupes, duos et solos des concours de l’année.
Placement libre, vente sur Helloasso ou le soir du spectacle. .
Atrium 1 cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 14 87 29 danseacacademy@gmail.com
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English : Spectacle de danse Vers les étoiles
L’événement Spectacle de danse Vers les étoiles Dax a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Dax
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