Concert Chants Basques Place Saint Vincent Dax

Dax

Concert Chants Basques

Place Saint Vincent Eglise St Vincent de Xaintes Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le chœur mixte Aupa Kantuz, basé à Anglet, vous convie à son concert, dont le répertoire varié vous fera voyager à travers le monde. .

Place Saint Vincent Eglise St Vincent de Xaintes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 57 13 aupakantuzanglet@gmail.com

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English : Concert Chants Basques

L’événement Concert Chants Basques Dax a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Grand Dax