Concert Chants Basques Place Saint Vincent Dax
Concert Chants Basques Place Saint Vincent Dax dimanche 26 avril 2026.
Dax
Concert Chants Basques
Place Saint Vincent Eglise St Vincent de Xaintes Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Le chœur mixte Aupa Kantuz, basé à Anglet, vous convie à son concert, dont le répertoire varié vous fera voyager à travers le monde. .
Place Saint Vincent Eglise St Vincent de Xaintes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 63 57 13 aupakantuzanglet@gmail.com
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English : Concert Chants Basques
L’événement Concert Chants Basques Dax a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Grand Dax
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