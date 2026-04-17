Représentation Chorale Domitys les sources de Gascogne Dax
Représentation Chorale Domitys les sources de Gascogne Dax mercredi 29 avril 2026.
Dax
Représentation Chorale
Domitys les sources de Gascogne 54 rue Labadie Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:30:00
fin : 2026-04-29 16:30:00
Date(s) :
2026-04-29
Par la chorale de l’Université du Temps Libre. .
Domitys les sources de Gascogne 54 rue Labadie Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 56 60 lea.deloi@domitys.fr
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English : Représentation Chorale
L’événement Représentation Chorale Dax a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Grand Dax
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