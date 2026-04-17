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Représentation Chorale Domitys les sources de Gascogne Dax

Représentation Chorale Domitys les sources de Gascogne Dax

Représentation Chorale Domitys les sources de Gascogne Dax mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Domitys les sources de Gascogne

Adresse : 54 rue Labadie

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 0 0 Tarif de base plein tarif

Dax

Représentation Chorale

Domitys les sources de Gascogne 54 rue Labadie Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 15:30:00
fin : 2026-04-29 16:30:00

Date(s) :
2026-04-29

Par la chorale de l’Université du Temps Libre.   .

Domitys les sources de Gascogne 54 rue Labadie Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 56 60  lea.deloi@domitys.fr

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English : Représentation Chorale

L’événement Représentation Chorale Dax a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Grand Dax

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