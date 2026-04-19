Dax

Randonnée pédestre

Place de la Chalosse Dax Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 13:30:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Circuit découverte du vieux bourg et lac de Glés à Labatut.

Randonnée vallonnée de 8 kms. .

Place de la Chalosse Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 04 20 aldax40@gmail.com

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Dax a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Grand Dax