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Randonnée pédestre Dax

Randonnée pédestre Dax

Randonnée pédestre Dax dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Place de la Chalosse

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Dax

Randonnée pédestre

Place de la Chalosse Dax Landes

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 13:30:00
fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :
2026-04-19

Circuit découverte du vieux bourg et lac de Glés à Labatut.
Randonnée vallonnée de 8 kms.   .

Place de la Chalosse Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 04 20  aldax40@gmail.com

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Dax a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Grand Dax

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