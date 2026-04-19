Randonnée pédestre Dax
Randonnée pédestre Dax dimanche 19 avril 2026.
Dax
Randonnée pédestre
Place de la Chalosse Dax Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 13:30:00
fin : 2026-04-19 17:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Circuit découverte du vieux bourg et lac de Glés à Labatut.
Randonnée vallonnée de 8 kms. .
Place de la Chalosse Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 04 20 aldax40@gmail.com
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Dax a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Grand Dax
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