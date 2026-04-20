Concert Pop Grand hotel et la Résidence Régina Dax

Dax

Concert Pop

Grand hotel et la Résidence Régina 1 rue de la Source Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 20:30:00

fin : 2026-04-20 22:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Une soirée musicale à ne pas manquer !

La Résidence Régina & le Grand Hôtel ont le plaisir de vous inviter à découvrir Valentina Rila, une jeune artiste talentueuse à la voix envoûtante, pour sa toute première représentation au sein de l’établissement du groupe Thermes Adour.

Entre reprises de pop française et internationale et moments remplis d’émotion, Valentina vous promet un concert chaleureux, plein de douceur et d’énergie, dans une ambiance conviviale et festive. .

Grand hotel et la Résidence Régina 1 rue de la Source Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 19 15 28

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English : Concert Pop

L’événement Concert Pop Dax a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Grand Dax