Concert chorale Music’O Choeur Philéas Fogg Café Dax
Concert chorale Music’O Choeur Philéas Fogg Café Dax samedi 25 avril 2026.
Dax
Concert chorale Music’O Choeur
Philéas Fogg Café 23 cours Maréchal Foch Dax Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25 20:30:00
Date(s) :
2026-04-25
La chorale Music’O Choeur (24 choristes, pianiste) se produit en concert gospel, chansons françaises, au profit de la Bibliothèque Sonore de Dax.
Cette association oeuvre pour un accès gratuit à la lecture et à la culture en faveur des personnes empêchées de lire que ce soit permanent (déficience visuelle, troubles moteurs, cognitifs, Dys…) ou temporaire.
Dîner sur réservation à 20h30. .
Philéas Fogg Café 23 cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 86 47 15 ducourau.nadine@orange.fr
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English : Concert chorale Music’O Choeur
L’événement Concert chorale Music’O Choeur Dax a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Grand Dax
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