Concert chorale Music’O Choeur Philéas Fogg Café Dax

Dax

Concert chorale Music’O Choeur

Philéas Fogg Café 23 cours Maréchal Foch Dax Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25 20:30:00

Date(s) :

2026-04-25

La chorale Music’O Choeur (24 choristes, pianiste) se produit en concert gospel, chansons françaises, au profit de la Bibliothèque Sonore de Dax.

Cette association oeuvre pour un accès gratuit à la lecture et à la culture en faveur des personnes empêchées de lire que ce soit permanent (déficience visuelle, troubles moteurs, cognitifs, Dys…) ou temporaire.

Dîner sur réservation à 20h30. .

Philéas Fogg Café 23 cours Maréchal Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 86 47 15 ducourau.nadine@orange.fr

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English : Concert chorale Music’O Choeur

L’événement Concert chorale Music’O Choeur Dax a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Grand Dax