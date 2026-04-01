Match de rugby Stade Maurice Boyau Dax
Match de rugby Stade Maurice Boyau Dax vendredi 24 avril 2026.
Dax
Match de rugby
Stade Maurice Boyau 3 Boulevard des sports Dax Landes
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
L’USD Dax rencontre Nevers. .
Stade Maurice Boyau 3 Boulevard des sports Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 18 10 usdax@usdax.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Match de rugby
L’événement Match de rugby Dax a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Grand Dax
À voir aussi à Dax (Landes)
- Circuit sur la Côte Landaise RDV Office de Tourisme Dax 17 avril 2026
- COMPLET Humour Philippe Caverivière Atrium Dax 17 avril 2026
- Visite guidée Street Art RDV Office de Tourisme Dax 20 avril 2026
- Visite guidée Grand siècle RDV Office de Tourisme Dax 20 avril 2026
- Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax 21 avril 2026