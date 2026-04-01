Match de rugby Stade Maurice Boyau Dax

Dax

Match de rugby

Stade Maurice Boyau 3 Boulevard des sports Dax Landes

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 19:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

L’USD Dax rencontre Nevers. .

Stade Maurice Boyau 3 Boulevard des sports Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 18 10 usdax@usdax.fr

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English : Match de rugby

L’événement Match de rugby Dax a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Grand Dax