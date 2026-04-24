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Concert choral Église Saint-Vincent-de-Xaintes Dax

Concert choral Église Saint-Vincent-de-Xaintes Dax

Concert choral Église Saint-Vincent-de-Xaintes Dax mardi 28 avril 2026.

Lieu : Église Saint-Vincent-de-Xaintes

Adresse : Place Saint-Vincent

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0

Dax

Concert choral

Église Saint-Vincent-de-Xaintes Place Saint-Vincent Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28

Date(s) :
2026-04-28

Des chants venus d’ici et d’ailleurs , à travers les époques, pour partager émotions, traditions et harmonies du monde. Par le choeur A Coeur Joie l’Oiseau Lyre de Dax.   .

Église Saint-Vincent-de-Xaintes Place Saint-Vincent Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine   oiseaulyredax@gmail.com

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English : Concert choral

L’événement Concert choral Dax a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Dax

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