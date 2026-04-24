Concert choral Église Saint-Vincent-de-Xaintes Dax
Concert choral Église Saint-Vincent-de-Xaintes Dax mardi 28 avril 2026.
Dax
Concert choral
Église Saint-Vincent-de-Xaintes Place Saint-Vincent Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 20:00:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Des chants venus d’ici et d’ailleurs , à travers les époques, pour partager émotions, traditions et harmonies du monde. Par le choeur A Coeur Joie l’Oiseau Lyre de Dax. .
Église Saint-Vincent-de-Xaintes Place Saint-Vincent Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine oiseaulyredax@gmail.com
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English : Concert choral
L’événement Concert choral Dax a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Dax
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