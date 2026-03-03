Visite guidée Histoire Thermale RDV Office de Tourisme Dax

Visite guidée Histoire Thermale

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Début : 2026-05-04

fin : 2026-05-04

2026-05-04

Venez écouter, autour de la Fontaine Chaude, du Trou des Pauvres et du quartier thermal, une histoire vieille de plus de 2000 ans.

Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et d’écoute optimal, nous vous invitons à vous doter d’écouteurs ou d’un casque avec prise jack. Pour les visiteurs qui n’en possèdent pas l’Office de Tourisme en propose à la vente au prix de 1€. .

English : Visite guidée Histoire Thermale

Around the Fontaine Chaude, the Trou des Pauvres and the thermal district, come and listen to a story that goes back over 2000 years.

