Concert Garçon la Note Le Garden Dax
Concert Garçon la Note Le Garden Dax mercredi 8 juillet 2026.
Dax
Concert Garçon la Note
Le Garden 5 av Milliès-Lacroix Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Ohme
Duo Folk Pop teintée de blues Gwendal Marais & Xavier Mallet (Xabi) Ces deux amis partagent des passions, des valeurs communes, et une grande sensibilité. Ohme fait écho à “Maison” en Anglais, mais remanié à notre façon, à l’image des chansons que nous interprétons. Home, c’est souvent l’endroit où l’on retourne pour se ressourcer, se réinventer et se rappeler que, peu importe où la vie nous mène, c’est le point d’origine, la source intarissable d’amour et de bien-être. .
Le Garden 5 av Milliès-Lacroix Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Garçon la Note
L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax
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