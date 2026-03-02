Animation musicale avec le Duo Sous Les Cerisiers Casino Dax
Animation musicale avec le Duo Sous Les Cerisiers Casino Dax samedi 11 juillet 2026.
Dax
Animation musicale avec le Duo Sous Les Cerisiers
Casino 8 Avenue Eugène Millies Lacroix Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez profiter d’une ambiance musicale Pop, Jazz, Swing avec l’incontournable duo Sous Les Cerisiers au Casino de Dax.
Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations). .
Casino 8 Avenue Eugène Millies Lacroix Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net
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English : Animation musicale avec le Duo Sous Les Cerisiers
L’événement Animation musicale avec le Duo Sous Les Cerisiers Dax a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Grand Dax
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