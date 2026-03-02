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Visite guidée Splendid et Thermes RDV Office de Tourisme Dax

Visite guidée Splendid et Thermes RDV Office de Tourisme Dax

Visite guidée Splendid et Thermes RDV Office de Tourisme Dax mardi 14 juillet 2026.

Lieu : RDV Office de Tourisme

Adresse : 11 cours Foch

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Dax

Visite guidée Splendid et Thermes

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Découvrez ces deux établissements emblématiques, si différents au premier abord et pourtant si complémentaires… Le SPLENDID, luxueux hôtel des années 20 et les THERMES, résidence signée Jean Nouvel.

Dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et d’écoute optimal, nous vous invitons à vous doter d’écouteurs ou d’un casque avec prise jack. Pour les visiteurs qui n’en possèdent pas l’Office de Tourisme en propose à la vente au prix de 1€.   .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

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English : Visite guidée Splendid et Thermes

L’événement Visite guidée Splendid et Thermes Dax a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Grand Dax

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