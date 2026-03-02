Corrida Parc Théodore Denis Dax

Dax

Corrida

Parc Théodore Denis Arènes Dax Landes

Tarif : 23 – 23 – 113 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Toros de la Ganadería Santiago Domecq pour Miguel Ángel Perera • Clemente • Victor Hernandez.

Vente des billets sur www.arenesdedax.com ou à la Billetterie des Arènes . .

Parc Théodore Denis Arènes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 99 09

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English : Corrida

L’événement Corrida Dax a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grand Dax