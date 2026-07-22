Visite guidée On entre en féria ! RDV Office de Tourisme Dax

Informations pratiques

Dax

Visite guidée On entre en féria !

RDV Office de Tourisme Cours Foch Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 14:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Présentation de la Feria; cette tradition ancestrale, annuelle, autour du 15/08 et qui consiste à suspendre le temps, pendant 5 jours et 5 nuits…

Origine, historique, organisation, programme et temps forts, traditions, symboles de cet évènement, durant lequel le cœur de milliers de festayres bat plus vite… .

RDV Office de Tourisme Cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

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English : Visite guidée On entre en féria !

L’événement Visite guidée On entre en féria ! Dax a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Grand Dax