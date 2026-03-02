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Corrida Parc Théodore Denis Dax

Corrida Parc Théodore Denis Dax

Corrida Parc Théodore Denis Dax mercredi 12 août 2026.

Lieu : Parc Théodore Denis

Adresse : Arènes

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 23 23 113 Tarif de base plein tarif

Dax

Corrida

Parc Théodore Denis Arènes Dax Landes

Tarif : 23 – 23 – 113 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 17:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Toros de la Ganadería El Freixo pour Daniel Luque • Borja Jiménez • Marco Pérez.
Vente des billets sur www.arenesdedax.com ou à la Billetterie des Arènes .   .

Parc Théodore Denis Arènes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 99 09 

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English : Corrida

L’événement Corrida Dax a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grand Dax

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