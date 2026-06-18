Novillada sans picador Parc Théodore Denis Dax
Novillada sans picador Parc Théodore Denis Dax jeudi 13 août 2026.
Dax
Novillada sans picador
Parc Théodore Denis Arènes Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 11:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Avec les novillos del Torero. Vente des billets sur arènesdedax.com ou à la billetterie des Arènes. .
Parc Théodore Denis Arènes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 99 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Novillada sans picador
L’événement Novillada sans picador Dax a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grand Dax
À voir aussi à Dax (Landes)
- Concert Fasilacante Dax 18 juin 2026
- Concert Fasilacante et Au Choeur des Dames Dax 18 juin 2026
- Circuit en Chalosse RDV Office de Tourisme Dax 19 juin 2026
- Visite guidée Dax dans tous les sens RDV Office de tourisme Dax 19 juin 2026
- Challenge créatif Bibliothèque-ludothèque Dax 20 juin 2026