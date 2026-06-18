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Novillada sans picador Parc Théodore Denis Dax

Novillada sans picador Parc Théodore Denis Dax

Novillada sans picador Parc Théodore Denis Dax jeudi 13 août 2026.

Lieu : Parc Théodore Denis

Adresse : Arènes

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Dax

Novillada sans picador

Parc Théodore Denis Arènes Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 11:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Avec les novillos del Torero. Vente des billets sur arènesdedax.com ou à la billetterie des Arènes.   .

Parc Théodore Denis Arènes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 99 09 

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English : Novillada sans picador

L’événement Novillada sans picador Dax a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grand Dax

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