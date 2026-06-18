Novillada sans picador Parc Théodore Denis Dax

Dax

Novillada sans picador

Parc Théodore Denis Arènes Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 11:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Avec les novillos del Torero. Vente des billets sur arènesdedax.com ou à la billetterie des Arènes. .

Parc Théodore Denis Arènes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 99 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Novillada sans picador

L’événement Novillada sans picador Dax a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grand Dax