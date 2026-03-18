Informations pratiques

Dax

Feriascapade

Avenue Georges Clemenceau Dax Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 08:45:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

La Feriascapade c’est le premier temps fort des fêtes de Dax ! Une course de 10km au travers les rues de la ville sur un thème festif.

Pour cette 27ème édition, 2 épreuves vous sont proposées

– une course de 10km ( inscrite au challenge des courses sur route 2024 du département des Landes, soumise à la réglementation de la F.F.A. Attestation du PPS de moins d’un an à la date de l’épreuve )

– une marche de 8,5km non chronométrée. .

Avenue Georges Clemenceau Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine inscription@feriascapade.fr

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English : Feriascapade

L’événement Feriascapade Dax a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Grand Dax