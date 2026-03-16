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Concert Garçon la Note Le Secreto Dax

Concert Garçon la Note Le Secreto Dax

Concert Garçon la Note Le Secreto Dax mardi 21 juillet 2026.

Lieu
Le Secreto
Adresse
2 Esplanade Gal de Gaulle
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Dax

Concert Garçon la Note

Le Secreto 2 Esplanade Gal de Gaulle Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Daroga

Originaires de Bordeaux, les trois virtuoses de DAROGA forment un trio d’exception qui repousse les frontières de la musique du monde. Porté par la voix envoûtante de Dasha, le violon ensorcelant et les accords vibrants de la guitare, ce groupe complice vous embarque pour une aventure unique.   .

Le Secreto 2 Esplanade Gal de Gaulle Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax

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