Concert Garçon la Note Le Secreto Dax

Dax

Concert Garçon la Note

Le Secreto 2 Esplanade Gal de Gaulle Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Daroga

Originaires de Bordeaux, les trois virtuoses de DAROGA forment un trio d’exception qui repousse les frontières de la musique du monde. Porté par la voix envoûtante de Dasha, le violon ensorcelant et les accords vibrants de la guitare, ce groupe complice vous embarque pour une aventure unique. .

Le Secreto 2 Esplanade Gal de Gaulle Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert Garçon la Note

L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax