Concert Garçon la Note Le Secreto Dax
Concert Garçon la Note Le Secreto Dax mardi 21 juillet 2026.
Dax
Concert Garçon la Note
Le Secreto 2 Esplanade Gal de Gaulle Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Daroga
Originaires de Bordeaux, les trois virtuoses de DAROGA forment un trio d’exception qui repousse les frontières de la musique du monde. Porté par la voix envoûtante de Dasha, le violon ensorcelant et les accords vibrants de la guitare, ce groupe complice vous embarque pour une aventure unique. .
Le Secreto 2 Esplanade Gal de Gaulle Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Garçon la Note
L’événement Concert Garçon la Note Dax a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Grand Dax
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