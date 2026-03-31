Scènes Ouvertes aux Berges Éphémères Berges Éphémères de l’Adour Dax
Scènes Ouvertes aux Berges Éphémères Berges Éphémères de l’Adour Dax mardi 28 juillet 2026.
Dax
Scènes Ouvertes aux Berges Éphémères
Berges Éphémères de l’Adour Allée des Baignots Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:00:00
fin : 2026-07-28 21:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Dernière soirée de la saison des Scènes Ouvertes, au bord de l’Adour. Au programme un groupe de rock, Fouassier Élise (chant), Charpentier Lucas (one man show) et le groupe ADL (duo acoustique). Entrée libre. .
Berges Éphémères de l’Adour Allée des Baignots Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 76 37 72 daxmusicfestival@gmail.com
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English : Scènes Ouvertes aux Berges Éphémères
L’événement Scènes Ouvertes aux Berges Éphémères Dax a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Dax
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