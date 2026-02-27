Visite guidée Atrium RDV Office de Tourisme Dax

Visite guidée Atrium

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Découvrez notre salle de spectacle Art Déco avec ses stucs dorés et argentés, caractéristiques des Années Folles.

Présentation de l’envers du décor anecdotes et présentation du monde du spectacle… .

