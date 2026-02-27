Visite guidée Atrium RDV Office de Tourisme Dax
Visite guidée Atrium RDV Office de Tourisme Dax lundi 30 mars 2026.
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes
Gratuit
Début : 2026-03-30
fin : 2026-03-30
2026-03-30
Découvrez notre salle de spectacle Art Déco avec ses stucs dorés et argentés, caractéristiques des Années Folles.
Présentation de l’envers du décor anecdotes et présentation du monde du spectacle… .
RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
