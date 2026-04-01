Saint-André-et-Appelles

Concert chorale Carnet de Notes

Salle des fêtes Saint-André-et-Appelles Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Envie de passer une bonne soirée!!!

L’association K and Co vous invite le samedi 18 Avril à 20h dans la salle des fêtes de Saint-André-et-Appelles afin de passer un bon moment avec sa chorale CARNET DE NOTES avec son répertoire aussi divers que dynamique basé sur la variété, la comédie musicale, le jazz, le gospel, le rock, le blues et le soul.

Des boissons et des pâtisseries vous feront de l’oeil tout au long de la soirée…

Si vous désirez réserver au 06 33 84 29 43 .

Salle des fêtes Saint-André-et-Appelles 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 84 29 43 kelly.morgan@orange.fr

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English : Concert chorale Carnet de Notes

L’événement Concert chorale Carnet de Notes Saint-André-et-Appelles a été mis à jour le 2026-04-09 par OT du Pays Foyen