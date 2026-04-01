Concert chorale des Argo’Notes Esplanade des Ostreiculteurs Gujan-Mestras
Concert chorale des Argo’Notes Esplanade des Ostreiculteurs Gujan-Mestras dimanche 26 avril 2026.
Gujan-Mestras
Concert chorale des Argo’Notes
Esplanade des Ostreiculteurs Cabane 124 Gujan-Mestras Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Chants marins. .
Esplanade des Ostreiculteurs Cabane 124 Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 07 12 03
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English : Concert chorale des Argo’Notes
L’événement Concert chorale des Argo’Notes Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Gujan-Mestras
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