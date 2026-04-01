Concert chorale des Argo’Notes Esplanade des Ostreiculteurs Gujan-Mestras

Gujan-Mestras

Concert chorale des Argo’Notes

Esplanade des Ostreiculteurs Cabane 124 Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Chants marins. .

Esplanade des Ostreiculteurs Cabane 124 Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 07 12 03

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English : Concert chorale des Argo’Notes

L’événement Concert chorale des Argo’Notes Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Gujan-Mestras