Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert chorale des Argo’Notes Esplanade des Ostreiculteurs Gujan-Mestras

Concert chorale des Argo’Notes Esplanade des Ostreiculteurs Gujan-Mestras

Concert chorale des Argo’Notes Esplanade des Ostreiculteurs Gujan-Mestras dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Esplanade des Ostreiculteurs

Adresse : Cabane 124

Ville : 33470 Gujan-Mestras

Département : Gironde

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Gujan-Mestras

Concert chorale des Argo’Notes

Esplanade des Ostreiculteurs Cabane 124 Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Chants marins.   .

Esplanade des Ostreiculteurs Cabane 124 Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 07 12 03 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert chorale des Argo’Notes

L’événement Concert chorale des Argo’Notes Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Gujan-Mestras

À voir aussi à Gujan-Mestras (Gironde)