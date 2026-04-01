Théâtre La Joconde parle enfin Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras
Théâtre La Joconde parle enfin Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras samedi 25 avril 2026.
Gujan-Mestras
Théâtre La Joconde parle enfin
Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras Gironde
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:45:00
fin : 2026-04-25 21:55:00
Date(s) :
2026-04-25
La Joconde parle enfin et nous raconte sa vie, de sa création par Léonard de Vinci jusqu’à aujourd’hui au Louvre.
Laurent Ruquier donne enfin la parole à cette star internationale à qui personne n’a jamais demandé son avis.
Vous la connaissez dans La petite histoire de France ou l’avez vue récemment au théâtre dans Big Mother, Karina Marimon interprète La Joconde. .
Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59 lemiroir@ville-gujanmestras.fr
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English : Théâtre La Joconde parle enfin
L’événement Théâtre La Joconde parle enfin Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Gujan-Mestras
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