Théâtre La Joconde parle enfin Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras

Gujan-Mestras

Théâtre La Joconde parle enfin

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:45:00

fin : 2026-04-25 21:55:00

Date(s) :

2026-04-25

La Joconde parle enfin et nous raconte sa vie, de sa création par Léonard de Vinci jusqu’à aujourd’hui au Louvre.

Laurent Ruquier donne enfin la parole à cette star internationale à qui personne n’a jamais demandé son avis.

Vous la connaissez dans La petite histoire de France ou l’avez vue récemment au théâtre dans Big Mother, Karina Marimon interprète La Joconde. .

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59 lemiroir@ville-gujanmestras.fr

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English : Théâtre La Joconde parle enfin

L’événement Théâtre La Joconde parle enfin Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Gujan-Mestras