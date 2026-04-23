Festival De Musique De Chambre Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras
Festival De Musique De Chambre Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras jeudi 23 avril 2026.
Gujan-Mestras
Festival De Musique De Chambre
Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras Gironde
Tarif : 29 – 29 – 27 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:30:00
fin : 2026-04-23 21:50:00
Date(s) :
2026-04-23
Compagnie The Curious Bards & Ilektra Platiopoulou
Direction artistique Quatuor Modigliani
Voilà un ensemble de musiciens français, venus du monde de la musique ancienne, et tombés amoureux des mélodies gaéliques et celtes. The Curious Bards s’emploient depuis leur création à transmettre et réinventer le répertoire de tradition orale, à la manière des bardes d’autrefois. Leur programme Indiscretion mélange pièces vocales, portées par la mezzo-soprano Ilektra Platiopoulou, et pièces instrumentales, chansons à boire et airs de chasse, thème amoureux et danses effrénées. Une échappée en terres irlandaises et écossaises, pour faire le plein d’embruns et d’air pur ! .
Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59 lemiroir@ville-gujanmestras.fr
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English : Festival De Musique De Chambre
L’événement Festival De Musique De Chambre Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Gujan-Mestras
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