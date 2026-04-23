Festival De Musique De Chambre Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras

Gujan-Mestras

Festival De Musique De Chambre

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras Gironde

Tarif : 29 – 29 – 27 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:30:00

fin : 2026-04-23 21:50:00

Date(s) :

2026-04-23

Compagnie The Curious Bards & Ilektra Platiopoulou

Direction artistique Quatuor Modigliani

Voilà un ensemble de musiciens français, venus du monde de la musique ancienne, et tombés amoureux des mélodies gaéliques et celtes. The Curious Bards s’emploient depuis leur création à transmettre et réinventer le répertoire de tradition orale, à la manière des bardes d’autrefois. Leur programme Indiscretion mélange pièces vocales, portées par la mezzo-soprano Ilektra Platiopoulou, et pièces instrumentales, chansons à boire et airs de chasse, thème amoureux et danses effrénées. Une échappée en terres irlandaises et écossaises, pour faire le plein d’embruns et d’air pur ! .

Salle de spectacle le Miroir 7 avenue des loisirs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 57 59 lemiroir@ville-gujanmestras.fr

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English : Festival De Musique De Chambre

L’événement Festival De Musique De Chambre Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Gujan-Mestras