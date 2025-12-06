Concert Chorale Erik Satie Rue de la ville Honfleur

Honfleur

Concert Chorale Erik Satie

Rue de la ville Petit Grenier à sel Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Concert avec la participation chorale Saint-Martin de la Lieu sous la direction de notre chef de chœur Philippe Tesson, chef de choeur commun aux deux chorales dirigera ce concert et sera au piano.

Concert avec la participation chorale Saint-Martin de la Lieu sous la direction de notre chef de chœur Philippe Tesson, chef de choeur commun aux deux chorales dirigera ce concert et sera au piano.

Des chansons des années 1970 seront présentés lors de la 1ère partie.

Des chants canons seront proposés lors de la 2ème partie.

L’entrée est gratuite et la réservation n’est pas nécessaire. .

Rue de la ville Petit Grenier à sel Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 83 23 11 65 y.mendez@hotmail.fr

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English : Concert Chorale Erik Satie

Concert with the participation of the Saint-Martin de la Lieu choir under the direction of our choirmaster Philippe Tesson, joint choirmaster for the two choirs, who will be conducting this concert and playing the piano.

L’événement Concert Chorale Erik Satie Honfleur a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Honfleur-Beuzeville