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Concert chorale Kanta Barthes Landerrouat

Concert chorale Kanta Barthes Landerrouat

Concert chorale Kanta Barthes Landerrouat dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Église Saint Jean

Ville : 33790 Landerrouat

Département : Gironde

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Landerrouat

Concert chorale Kanta Barthes

Église Saint Jean Landerrouat Gironde

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:30:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Concert Chorale Kanta Barthes dirigé par André Lassus, chorale du sud des Landes et du Pays Basque et son répertoire éclectique.
Chants basques.
Église Saint Jean de Landerrouat à 16h30.
Organisé par le Comité des fêtes de Landerrouat.   .

Église Saint Jean Landerrouat 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 33 98 

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English : Concert chorale Kanta Barthes

L’événement Concert chorale Kanta Barthes Landerrouat a été mis à jour le 2026-04-28 par OT du Pays Foyen

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