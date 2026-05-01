Landerrouat

Concert chorale Kanta Barthes

Église Saint Jean Landerrouat Gironde

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Concert Chorale Kanta Barthes dirigé par André Lassus, chorale du sud des Landes et du Pays Basque et son répertoire éclectique.

Chants basques.

Église Saint Jean de Landerrouat à 16h30.

Organisé par le Comité des fêtes de Landerrouat. .

Église Saint Jean Landerrouat 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 33 98

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English : Concert chorale Kanta Barthes

L’événement Concert chorale Kanta Barthes Landerrouat a été mis à jour le 2026-04-28 par OT du Pays Foyen