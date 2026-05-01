Concert chorale Kanta Barthes Landerrouat
Concert chorale Kanta Barthes Landerrouat dimanche 24 mai 2026.
Landerrouat
Concert chorale Kanta Barthes
Église Saint Jean Landerrouat Gironde
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Concert Chorale Kanta Barthes dirigé par André Lassus, chorale du sud des Landes et du Pays Basque et son répertoire éclectique.
Chants basques.
Église Saint Jean de Landerrouat à 16h30.
Organisé par le Comité des fêtes de Landerrouat. .
Église Saint Jean Landerrouat 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 33 98
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English : Concert chorale Kanta Barthes
L’événement Concert chorale Kanta Barthes Landerrouat a été mis à jour le 2026-04-28 par OT du Pays Foyen
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