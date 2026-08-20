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Concert chorale Label Diva Médiathèque Jacques Demy Nantes

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes

Concert chorale Label Diva Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
17:30
Lieu
Médiathèque Jacques Demy
Adresse
24 Quai de la Fosse, 44100 Nantes, France
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 17:30 –
Gratuit : oui  Tout public, En famille 

Pour clôturer cette journée en beauté, le chœur Label Diva investit la médiathèque pour un voyage au fil de l’eau, depuis la mer bretonne, jusqu’aux Fjords Scandinaves qui descend ensuite le long du Danube, avec des chants slaves, entre répertoire traditionnel et compositions contemporaines.

Médiathèque Jacques Demy Nantes 44100


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