Concert chorale Label Diva Médiathèque Jacques Demy Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-03 17:30 –

Gratuit : oui Tout public, En famille

Pour clôturer cette journée en beauté, le chœur Label Diva investit la médiathèque pour un voyage au fil de l’eau, depuis la mer bretonne, jusqu’aux Fjords Scandinaves qui descend ensuite le long du Danube, avec des chants slaves, entre répertoire traditionnel et compositions contemporaines.

Médiathèque Jacques Demy Nantes 44100



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