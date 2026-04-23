Concert chorale Les Voix du Lac à Parentis-en-Born Église Saint-Pierre Parentis-en-Born
Concert chorale Les Voix du Lac à Parentis-en-Born Église Saint-Pierre Parentis-en-Born dimanche 21 juin 2026.
Parentis-en-Born
Concert chorale Les Voix du Lac à Parentis-en-Born
Église Saint-Pierre 3 Rue des Sables Parentis-en-Born Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Un concert participatif et joyeux avec le groupe Swing40 !
Laissez vous embarquer pour une super soirée musicale où vous serez acteur ! .
Église Saint-Pierre 3 Rue des Sables Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 11 46 01 lesvoixdulac.parentis@gmail.com
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English : Concert chorale Les Voix du Lac à Parentis-en-Born
L’événement Concert chorale Les Voix du Lac à Parentis-en-Born Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Grands Lacs
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