Concert chorale Les Voix du Lac à Parentis-en-Born Église Saint-Pierre Parentis-en-Born

Parentis-en-Born

Concert chorale Les Voix du Lac à Parentis-en-Born

Église Saint-Pierre 3 Rue des Sables Parentis-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Un concert participatif et joyeux avec le groupe Swing40 !

Laissez vous embarquer pour une super soirée musicale où vous serez acteur ! .

Église Saint-Pierre 3 Rue des Sables Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 11 46 01 lesvoixdulac.parentis@gmail.com

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English : Concert chorale Les Voix du Lac à Parentis-en-Born

L’événement Concert chorale Les Voix du Lac à Parentis-en-Born Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Grands Lacs