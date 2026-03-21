Yoga de l’Âme Espace hÔMe Parentis-en-Born

Yoga de l’Âme

Espace hÔMe 114 Chemin de Jeanton Parentis-en-Born Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04

Dans l’écoute du corps, une séance pour accueillir et libérer les émotions, comme autant de message de notre âme à notre cœur.

Un yoga adapté à tous, selon le besoin et les énergies du groupe.

Un espace de bienveillance, d’écoute et de partage pour se déposer tel qu’on est, avant de décider consciemment de faire bouger le corps et libérer le mouvement de la vie!

Vinyasa, Yin, Hatha, Kundalini, Éveil corporel, Danse, Mouvement somatique, Pranayamas, Exploration énergétique, yoga Nidra…divers pratiques adaptées à tous, en fonction des besoins et de l’énergies de chacun.

Tapis et accessoires sur place. Une douche est également à votre disposition si besoin.

Séance de yoga collectif en petite groupe (8 personnes maximum) pour un meilleur accompagnement.

A partir de 16ans

Tous les mardis .

Espace hÔMe 114 Chemin de Jeanton Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 67 25 50 contact@hooome.fr

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English :

L’événement Yoga de l’Âme Parentis-en-Born a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grands Lacs