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AGENDA · Lalheue

Concert Chorale Mélimélodie La Ferme de Papa Lalheue

samedi 10 octobre 2026 · La Ferme de Papa · Lalheue

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
La Ferme de Papa
Adresse
2 rue de la petite ville
Ville
71240 Lalheue
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Lalheue

Concert Chorale Mélimélodie

La Ferme de Papa 2 rue de la petite ville Lalheue Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Rejoignez-nous pour une journée conviviale à La Ferme de Papa !

Au programme prestation musicale par la chorale Mélimélodie (chant choral), restauration repas assuré sur place par La Ferme de Papa avec burger et frites et buvette rafraîchissements disponibles tout au long de l’événement

Un moment champêtre et festif en musique à ne pas manquer !   .

La Ferme de Papa 2 rue de la petite ville Lalheue 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 88 85 81  contact@lafermedepapa.fr

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English : Concert Chorale Mélimélodie

L’événement Concert Chorale Mélimélodie Lalheue a été mis à jour le 2026-08-18 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne