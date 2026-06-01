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Concert Chorale ABC Résidences Montignac-Lascaux

Concert Chorale ABC Résidences Montignac-Lascaux

Concert Chorale ABC Résidences Montignac-Lascaux dimanche 7 juin 2026.

Lieu : ABC Résidences

Adresse : 234 Lieu-dit Lacoste

Ville : 24290 Montignac-Lascaux

Département : Dordogne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Montignac-Lascaux

Concert Chorale

ABC Résidences 234 Lieu-dit Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

17H30. Concert Chorale de MontiChoeur avec le grand chœur AlléCHante dirigé par Félicie Verbruggen. Pot de l’amitié offert. Participation Libre.
Concert de la chorale de l’amicale laïque du Montignacois MontiChoeur avec le grand chœur AlléCHante dirigé par Félicie Verbruggen. Pot de l’amitié offert. Participation Libre.   .

ABC Résidences 234 Lieu-dit Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 98 59 40 

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English :

17H30. MontiChoeur choir concert with the AlléCHante grand choir conducted by Félicie Verbruggen. Pot de l’amitié offered. Free admission.

L’événement Concert Chorale Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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