Concert Chorale ABC Résidences Montignac-Lascaux
Concert Chorale ABC Résidences Montignac-Lascaux dimanche 7 juin 2026.
Montignac-Lascaux
Concert Chorale
ABC Résidences 234 Lieu-dit Lacoste Montignac-Lascaux Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
17H30. Concert Chorale de MontiChoeur avec le grand chœur AlléCHante dirigé par Félicie Verbruggen. Pot de l’amitié offert. Participation Libre.
Concert de la chorale de l’amicale laïque du Montignacois MontiChoeur avec le grand chœur AlléCHante dirigé par Félicie Verbruggen. Pot de l’amitié offert. Participation Libre. .
ABC Résidences 234 Lieu-dit Lacoste Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 98 59 40
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English :
17H30. MontiChoeur choir concert with the AlléCHante grand choir conducted by Félicie Verbruggen. Pot de l’amitié offered. Free admission.
L’événement Concert Chorale Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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