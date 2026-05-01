Concert chorale salle omnisport Saint-Jean-de-Galaure

Saint-Jean-de-Galaure

Concert chorale

salle omnisport St Jean de Galaure Saint-Jean-de-Galaure Drôme

Tarif : 6 – 6 – 20 EUR

libre et conscient

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La chorale rock Tournon choir ensemble et la chorale engagée Le champ de possible monterons sur scène pour le plaisir des spectateurs .Des planches de charcuteries et de fromage seront en vente. Ainsi que des gâteaux et de quoi se désaltérer.

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salle omnisport St Jean de Galaure Saint-Jean-de-Galaure 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 83 04 78 biblio.motte1@orange.fr

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English :

The rock choir Tournon choir ensemble and the committed choir Le champ de possible will be taking to the stage to delight the audience. As well as cakes and refreshments.

L’événement Concert chorale Saint-Jean-de-Galaure a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche