Saint-Martin-en-Bresse

Concert chorale

Place Louis Gaudillat Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Le groupe Arpège fait son concert à l’Eglise de Saint-Martin-en-Bresse le samedi 30 mai à 20h30. La chorale ARPEGE chante les prénoms. Entrée libre. .

Place Louis Gaudillat Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 72 97 mairie@saintmartinenbresse.fr

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English : Concert chorale

L’événement Concert chorale Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2026-05-22 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III