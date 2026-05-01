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Concert chorale Saint-Martin-en-Bresse

Concert chorale Saint-Martin-en-Bresse samedi 30 mai 2026.

Adresse : Place Louis Gaudillat

Ville : 71620 Saint-Martin-en-Bresse

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Saint-Martin-en-Bresse

Concert chorale

Place Louis Gaudillat Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Le groupe Arpège fait son concert à l’Eglise de Saint-Martin-en-Bresse le samedi 30 mai à 20h30. La chorale ARPEGE chante les prénoms. Entrée libre.   .

Place Louis Gaudillat Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 72 97  mairie@saintmartinenbresse.fr

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English : Concert chorale

L’événement Concert chorale Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2026-05-22 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III

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