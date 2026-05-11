Fête patronale Place Louis Gaudillat Saint-Martin-en-Bresse

Saint-Martin-en-Bresse

Fête patronale

Place Louis Gaudillat Place Gaudillat Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le comité des fêtes de Saint-Martin-en-Bresse organise la fête patronale le samedi 6 juin sur la place Gaudillat. Au programme soirée paëlla avec bal en plein air. Menu adulte Paëlla, fromage blanc, salade de fruits frais et café (offert). Menu enfant Paëlla et salade de fruits frais. Repas servi à 21h. Sur réservation. .

Place Louis Gaudillat Place Gaudillat Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 97 00 48 xavier.trullard@orange.fr

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2026-05-11 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III