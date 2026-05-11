Fête patronale Place Louis Gaudillat Saint-Martin-en-Bresse
Fête patronale Place Louis Gaudillat Saint-Martin-en-Bresse samedi 6 juin 2026.
Saint-Martin-en-Bresse
Fête patronale
Place Louis Gaudillat Place Gaudillat Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 21:00:00
fin : 2026-06-06 23:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le comité des fêtes de Saint-Martin-en-Bresse organise la fête patronale le samedi 6 juin sur la place Gaudillat. Au programme soirée paëlla avec bal en plein air. Menu adulte Paëlla, fromage blanc, salade de fruits frais et café (offert). Menu enfant Paëlla et salade de fruits frais. Repas servi à 21h. Sur réservation. .
Place Louis Gaudillat Place Gaudillat Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 97 00 48 xavier.trullard@orange.fr
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English : Fête patronale
L’événement Fête patronale Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2026-05-11 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III