Concert Cie Diaminé Le Mélar Dit Locmélar

Informations pratiques

Locmélar

Concert Cie Diaminé

Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Concert familial, interactif et polyglotte où la musique vous emporte dans un tourbillon poétique.

Restauration sur place.

Entrée libre, au chapeau. .

Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25

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English :

L’événement Concert Cie Diaminé Locmélar a été mis à jour le 2026-07-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX