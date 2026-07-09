Mel’Art de rue Le Mélar Dit Locmélar

Informations pratiques

Locmélar

Mel’Art de rue

Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Au programme spectacle de rue, musique …

Spectacles Le ventre des Daronnes Cie La Turbulante ; Juste là Cie Xav To Yilo ; Bouboule Cie Eve & Eve.

Slow Park avec Erwann Cadoret.

Restauration sur place.

Entrée libre, au chapeau. .

Le Mélar Dit 8 place Saint-Mélar Locmélar 29400 Finistère Bretagne +33 6 38 79 68 25

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English :

L’événement Mel’Art de rue Locmélar a été mis à jour le 2026-07-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX