Informations pratiques

Origné

Concert Cie NID DE COUCOU

La Benatre Origné Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Kannibal Swing mais en duo ! toujours du swing, de la chanson, des airs que l’on connait par cœur, des airs que Ah oui celle ci je l’avais oublié et des ah bah elle est super cette chanson, je ne la connaissais pas !

Raphäelle Garnier trompette et chant // Jean-Marc Le Coq accordéon .

La Benatre Origné 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 6 44 80 98 38

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English :

L’événement Concert Cie NID DE COUCOU Origné a été mis à jour le 2026-07-02 par SUD MAYENNE