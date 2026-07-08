Concert Clarinette et alto Lussas-et-Nontronneau
vendredi 28 août 2026 · Lussas-et-Nontronneau
Informations pratiques
Lussas-et-Nontronneau
Concert Clarinette et alto
Château de Beauvais Lussas-et-Nontronneau Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 16:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Par Dominique Kokelaere et Loïc Loisel. Au programme P. Hisdewith C. Holfmeister M. Cornette G. Jacolo B. Bartok. .
Château de Beauvais Lussas-et-Nontronneau 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 11 55
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English : Concert Clarinette et alto
L’événement Concert Clarinette et alto Lussas-et-Nontronneau a été mis à jour le 2026-07-08 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin