UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lussas-et-Nontronneau

Concert Clarinette et alto Lussas-et-Nontronneau

vendredi 28 août 2026 · Lussas-et-Nontronneau

Concert Clarinette et alto Lussas-et-Nontronneau

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Château de Beauvais
Ville
24300 Lussas-et-Nontronneau
Département
Dordogne
Tarif

Lussas-et-Nontronneau

Concert Clarinette et alto

Château de Beauvais Lussas-et-Nontronneau Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 16:30:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Par Dominique Kokelaere et Loïc Loisel. Au programme P. Hisdewith C. Holfmeister M. Cornette G. Jacolo B. Bartok.   .

Château de Beauvais Lussas-et-Nontronneau 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 11 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Clarinette et alto

L’événement Concert Clarinette et alto Lussas-et-Nontronneau a été mis à jour le 2026-07-08 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

À voir aussi à Lussas-et-Nontronneau (Dordogne)