Sortir en famille fouilles gallo-romaines Lussas-et-Nontronneau
mercredi 19 août 2026 · Lussas-et-Nontronneau
Informations pratiques
Lussas-et-Nontronneau
Sortir en famille fouilles gallo-romaines
Salle des fêtes Lussas-et-Nontronneau Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Découverte de la période gallo-romaine à travers les modules de fouilles d’une ancienne villa. Réservation obligatoire. RDV devant la salle des fêtes de Nontronneau. .
Salle des fêtes Lussas-et-Nontronneau 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 23 66 contact@cpie-perigordlimousin.org
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English : Sortir en famille fouilles gallo-romaines
L’événement Sortir en famille fouilles gallo-romaines Lussas-et-Nontronneau a été mis à jour le 2026-08-05 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin