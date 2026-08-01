Informations pratiques

Lussas-et-Nontronneau

Sortir en famille fouilles gallo-romaines

Salle des fêtes Lussas-et-Nontronneau Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Découverte de la période gallo-romaine à travers les modules de fouilles d’une ancienne villa. Réservation obligatoire. RDV devant la salle des fêtes de Nontronneau. .

Salle des fêtes Lussas-et-Nontronneau 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 23 66 contact@cpie-perigordlimousin.org

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English : Sortir en famille fouilles gallo-romaines

L’événement Sortir en famille fouilles gallo-romaines Lussas-et-Nontronneau a été mis à jour le 2026-08-05 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin