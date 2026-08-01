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AGENDA · Lussas-et-Nontronneau

Sortir en famille fouilles gallo-romaines Lussas-et-Nontronneau

mercredi 19 août 2026 · Lussas-et-Nontronneau

Sortir en famille fouilles gallo-romaines Lussas-et-Nontronneau

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
24300 Lussas-et-Nontronneau
Département
Dordogne
Tarif

Lussas-et-Nontronneau

Sortir en famille fouilles gallo-romaines

Salle des fêtes Lussas-et-Nontronneau Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Découverte de la période gallo-romaine à travers les modules de fouilles d’une ancienne villa. Réservation obligatoire. RDV devant la salle des fêtes de Nontronneau.   .

Salle des fêtes Lussas-et-Nontronneau 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 23 66  contact@cpie-perigordlimousin.org

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English : Sortir en famille fouilles gallo-romaines

L’événement Sortir en famille fouilles gallo-romaines Lussas-et-Nontronneau a été mis à jour le 2026-08-05 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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