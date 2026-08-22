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AGENDA · Mouilleron-Saint-Germain

Concert Classique Chanteurs d’Oiseaux accompagnés de François Salque et Samuel Strouk Mouilleron-Saint-Germain

dimanche 13 septembre 2026 · Mouilleron-Saint-Germain

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Église de Mouilleron-Saint-Germain
Ville
85390 Mouilleron-Saint-Germain
Département
Vendée
Tarif
20 20 20

Mouilleron-Saint-Germain

Concert Classique Chanteurs d’Oiseaux accompagnés de François Salque et Samuel Strouk

Église de Mouilleron-Saint-Germain Mouilleron-Saint-Germain Vendée

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Concert Classique Chanteurs d’Oiseaux accompagnés de François Salque et Samuel Strouk
20 euros
Gratuit 18 ans

Organisation Music’Arts en Bocage 85   .

Église de Mouilleron-Saint-Germain Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 19 86 88 70  musicartsenbocage85@gmail.com

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English :

Classical Concert: Chanteurs d’Oiseaux, accompanied by François Salque and Samuel Strouk

L’événement Concert Classique Chanteurs d’Oiseaux accompagnés de François Salque et Samuel Strouk Mouilleron-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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