Concert Classique Chanteurs d’Oiseaux accompagnés de François Salque et Samuel Strouk Mouilleron-Saint-Germain
dimanche 13 septembre 2026 · Mouilleron-Saint-Germain
Informations pratiques
Mouilleron-Saint-Germain
Concert Classique Chanteurs d’Oiseaux accompagnés de François Salque et Samuel Strouk
Église de Mouilleron-Saint-Germain Mouilleron-Saint-Germain Vendée
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 16:30:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Concert Classique Chanteurs d’Oiseaux accompagnés de François Salque et Samuel Strouk
20 euros
Gratuit 18 ans
Organisation Music’Arts en Bocage 85 .
Église de Mouilleron-Saint-Germain Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire +33 6 19 86 88 70 musicartsenbocage85@gmail.com
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English :
Classical Concert: Chanteurs d’Oiseaux, accompanied by François Salque and Samuel Strouk
L’événement Concert Classique Chanteurs d’Oiseaux accompagnés de François Salque et Samuel Strouk Mouilleron-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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