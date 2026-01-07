CONCERT CLASSIQUE : ENSEMBLE 44 Eglise Saint-Martial Villars Samedi 25 avril, 18h00 17 € dans la nef, 14 € en tribune, adhérents 14 €, gratuit pour les moins de 16 ans

Parcours musical autour des musiques de danses

ENSEMBLE 44 présente « DANSES »

Depuis la préhistoire jusqu’à aujourd’hui et dans toutes les régions du monde, musique et danse sont intimement liées. Au gré des cultures et selon des codes variés, gestes et sons se conjuguent comme sources d’inspiration réciproques.

Le programme que nous proposons s’adresse à tous les publics, y compris aux plus jeunes. Il est conçu comme un parcours autour des musiques de danses à travers les styles de différentes époques.

Ce programme met à l’honneur un instrument rare : la clarinette basse. En duo avec le violoncelle, se crée une formation inattendue qui souligne avec rythme, énergie et lyrisme, les mouvements dansés de la musique classique, des musiques traditionnelles tango et klezmer, ou ceux, plus contemporains, inspirés de danses populaires comme la disco. Les œuvres et les compositeurs sont présentés durant le concert par les artistes, dans une atmosphère conviviale de partage avec le public.

Programme

• répertoire classique et contemporain : Georg Friedrich Haendel, Johann Sebastian Bach, Piotr Ilitch Tchaïkovsky, Gabriel Fauré, Guillaume Connesson, Mathieu Bonilla, Elisabeth Angot (création)

• musique d’inspiration traditionnelle : Béla Kovàcs, Gaspar Cassado, Astor Piazzolla, Belà Bartok, trad. Klezmer

Ensemble 44 se compose de : Olivia Leblanc clarinette basse, clarinette, Rafael Cumont-Vioque violoncelle

17 € dans la nef, 14 € en tribune, adhérents 14 €, gratuit pour les moins de 16 ans

Église chauffée, pot offert dans la salle des fêtes à l’issue du concert

https://festivillars.s2.yapla.com/fr/event-101475 0619094208 contact.festivillars@gmail.com https://www.festivillars.com/

Eglise Saint-Martial Place de l’Eglise, 24530 Villars 24530 Dordogne



