Visite spéciale familles La petite aventure souterraine Villars

Visite spéciale familles La petite aventure souterraine

Visite spéciale familles La petite aventure souterraine Villars lundi 20 avril 2026.

Visite spéciale familles La petite aventure souterraine

Grotte de Villars Villars Dordogne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20
fin : 2026-04-20

Date(s) :
2026-04-20

Visite spéciale familles La petite aventure souterraine.
Etes-vous assez intrépide pour oser découvrir la grotte à la lumière de votre lampe torche tel un explorateur souterrain ? C’est ce que vous propose cette visite insolite destinée plus particulièrement aux 5 12 ans (et à ceux qui ont su garder une âme d’enfant !).
Réservation indispensable.   .

Grotte de Villars Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 82 36 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite spéciale familles La petite aventure souterraine

Special family visit: The little underground adventure.

L’événement Visite spéciale familles La petite aventure souterraine Villars a été mis à jour le 2025-12-27 par Val de Dronne