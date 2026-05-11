Concert CoeurDeFemmes fait son cinéma Molsheim
Concert CoeurDeFemmes fait son cinéma Molsheim dimanche 28 juin 2026.
Molsheim
Concert CoeurDeFemmes fait son cinéma
6 rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Que serait un film sans musique ou sans chant ! La chorale CoeurDeFemmes de Molsheim vous propose de découvrir ou re-découvrir ces mélodies qui ont apporté un plus dans les films de Bambi à A Star Is Born, redécouvrez les thèmes légendaires de Disney, Morricone et du Studio Ghibli. Venez partager un moment d’exception où le chant rencontre la magie des images ! .
6 rue de la Monnaie Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 7 51 62 42 36 dominique.wernerhaenel@gmail.com
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English :
L’événement Concert CoeurDeFemmes fait son cinéma Molsheim a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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