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Concert CoeurDeFemmes fait son cinéma Molsheim

Concert CoeurDeFemmes fait son cinéma Molsheim dimanche 28 juin 2026.

Adresse : 6 rue de la Monnaie

Ville : 67120 Molsheim

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Molsheim

Concert CoeurDeFemmes fait son cinéma

6 rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Que serait un film sans musique ou sans chant ! La chorale CoeurDeFemmes de Molsheim vous propose de découvrir ou re-découvrir ces mélodies qui ont apporté un plus dans les films de Bambi à A Star Is Born, redécouvrez les thèmes légendaires de Disney, Morricone et du Studio Ghibli. Venez partager un moment d’exception où le chant rencontre la magie des images !   .

6 rue de la Monnaie Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 7 51 62 42 36  dominique.wernerhaenel@gmail.com

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English :

L’événement Concert CoeurDeFemmes fait son cinéma Molsheim a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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