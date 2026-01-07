Molsheim

Week-end des îles

rue des Sports Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

Soirée festive le samedi avec ambiance musicale ( zouk, komopa, shatta et dancehall), journée chill avec animation et jeux pour toute la famille le dimanche. Venez profiter du soleil des îles !

Week-end des îles, un évènement organisé par L’arrangé des Alchimistes de Molsheim.

Le samedi , venez profiter d’une ambiance des îles avec une playlist musicale exceptionnelle avec DJ Nono et d’autres surprises musicales ! Zouk, kompa, shatta ou encore dancehall sont au programme.

Le dimanche, Venez en famille, profiter d’une ambiance détendue avec des activités prévues pour les enfants et les adultes.

Buvette restauration pour ravir vos papilles .

rue des Sports Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 7 81 56 70 84 Contact@lesalchimistes.eu

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English :

Festive evenings on Saturday with music (zouk, komopa, shatta and dancehall), and a chill-out day with entertainment and games for all the family on Sunday. Come and enjoy the island sunshine!

L’événement Week-end des îles Molsheim a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig