Rendez-vous jeux… à la médiathèque

1 cour des Chartreux Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-06 17:30:00

fin : 2026-06-05 19:00:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-04-10 2026-06-05

Si tu as entre 8 et 15 ans, rejoins nous pour un rendez-vous jeux…à la médiathèque .

Si tu as entre 8 et 15 ans, rejoins nous pour un rendez-vous jeux…à la médiathèque . .

1 cour des Chartreux Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 21 26 mediatheque@molsheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

If you’re aged between 8 and 15, join us for a rendez-vous jeu…à la médiathèque .

L’événement Rendez-vous jeux… à la médiathèque Molsheim a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig