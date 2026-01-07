Molsheim

Concert caritatif au profit de Terre Fraternité ado

Rue Notre-Dame Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03 20:00:00

fin : 2026-06-03 22:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Concert caritatif pour l’association Terre Fraternité Ado avec la musique militaire de l’Arme Blindée Cavalerie stationnée à Metz (+ de 40 musiciens), le Chœur d’hommes 1856 de Molsheim et le Cantor Jonathan BLUM.

Dans le cadre du congrès national de la confédération national des retraités militaires organisé à Molsheim en juin prochain un concert caritatif sera au programme. Ce concert réunira La musique militaire de l ‘Arme Blindée Cavalerie et ses 45 musiciennes et musiciens, le Choeur d’ Hommes 1856 de Molsheim, l’aumônier militaire et Cantor Jonathan Blum et la soprano Magali WELLY. Terre Fraternité

Ado est une association nationale dont le siège et à l ‘hôtel des Invalides à Paris qui vient en aide au profit des blessés de l’ Armée Française et leurs familles .

Rue Notre-Dame Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 49 23 15 29 contact@choeur1856-molsheim.com

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English :

Charity concert for the Terre Fraternité? Ado with the military music of the Arme Blindée Cavalerie stationed in Metz (over 40 musicians), the Ch?ur d?hommes 1856 from Molsheim and Cantor Jonathan BLUM.

L’événement Concert caritatif au profit de Terre Fraternité ado Molsheim a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig