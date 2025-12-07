Les Vendredis de la Chartreuse Medley latino

10 rue du Maréchal Foch Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Né de la rencontre entre une chanteuse espagnole et des musiciens francophones, Ritmo Azul propose boléros, classiques de Cuba et du Mexique, bossa nova brésilienne et standards de jazz réinventés. Une passerelle entre continents qui invite au voyage. .

10 rue du Maréchal Foch Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 47 72 41 41 apac.molsheim@wanadoo.fr

English :

L’événement Les Vendredis de la Chartreuse Medley latino Molsheim a été mis à jour le 2025-12-07 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig